Usura e minacce a Salerno, avvocato rischia condanna per 5 anni

Un avvocato rischia una condanna a 5 anni e 6 mesi dal tribunale di Salerno. E' la richiesta del pm, nel processo a carico di sei persone, accusate a vario titolo di usura, violenza privata ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

L'indagine

Le altre richieste di condanna vanno dai 6 ai 2 anni per il resto degli imputati. L'inchiesta, culminata a novembre dello scorso anno con alcuni arresti, avrebbe portato alla luce non solo l'attività usuraia e l'esercizio abusivo del credito, ma anche le pressioni sui debitori che sui familiari di questi ultimi, per riscuotere i tassi mensili d'interesse che arrivavano anche al 30% del capitale ricevuto. I prestiti, spesso, erano anche di piccoli importi, ma le cifre aumentavano con il passare dei mesi. Secondo le accuse, il professionista non solo avrebbe spalleggiato uno degli imputati nell'erogazione di un prestito ad un militare, accompagnandolo anche dal cognato dell'usurato per chiedere la restituzione dei soldi, ma anche monetizzato quanto dovuto vendendo beni a prezzi stracciati con fittizi atti di compravendita. Le indagini della Direzione distrettuale Antimafia avevano permesso di scoprire come il giro di usura non si limitasse al capoluogo ma pure comuni vicini, vedendo come vittime commercianti, operai di varia estrazione sociale, liberi professionisti, dipendenti pubblici. Fu poi documentato come uno degli usurai non abbia esitato a recarsi presso una struttura ospedaliera in provincia di Frosinone per rintracciare un debitore, che si trovava lì per una visita ad un familiare ricoverato in gravi condizioni di salute, per costringerlo ad pagare il debito.