Usura ed estorsione a professionisti e commercianti, le condanne del tribunale

Nessun «metodo mafioso» per il giro di usura ed estorsioni a Salerno. L'avvocato coinvolto, insieme ad altre cinque persone che rispondevano di usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, violenza privata ed estorsione, è stato condannato a 6 mesi per tentata violenza privata.

L'indagine

Il gup, esclusa l’aggravante mafiosa e derubricando le ipotesi di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha ridimensionato le richieste della Procura e condannato con pene che vanno dai 4 anni ai 6 mesi il resto degli imputati. Diverse le assoluzini anche per le ipotesi di usura. Dieci gli anni di reclusione totali. Secondo le accuse, i tassi usurai d’interesse per i prestiti arrivavano anche al 514% all’anno, con gli imputati che avrebbero minacciato le persone che non riuscivano a pagare e che erano costrette a vendere i propri beni per saldare i loro debiti. Le indagini della Dia ricostruivano presunte «pressioni» non solo sui debitori ma anche sui familiari di questi ultimi per riscuotere i tassi mensili d’interesse. Un giro di usura che non si sarebbe limitato solo a Salerno ma anche in altri comuni. Vittime commercianti, liberi professionisti e dipendenti pubblici. Il più delle volte si trattava di piccoli prestiti, ma le cifre da restituire aumentavano con il passare dei mesi. L’attività investigativa prese inizio conun episodio di usura ai danni di un militare dell’Esercito: episodio che aveva coinvolto anche l’avvocato: secondo le accuse, il professionista non solo aveva spalleggiato uno degli imputati nell’erogazione del prestito accompagnandolo anche dal cognato dell’usurato per chiedere la restituzione dei soldi, ma anche monetizzato quanto dovuto vendendo beni a prezzi stracciati con fittizi atti di compravendita.