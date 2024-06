Banchina rossa al porto di Salerno, partono i lavori

Al via i lavori di ripristino della funzionalità della "Banchina Rossa" del Porto commerciale di Salerno. L'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale ha dato formalmente avvio a un programma di completamento e rafforzamento delle infrastrutture dello scalo campano, consegnando lunedì scorso, 10 giugno, la prima di quattro importanti opere previste per il porto di Salerno.

I dettagli

A darne notizia il Presidente dell'AdSP, Andrea Annunziata, che presto annuncerà l'apertura di altri importanti cantieri. I lavori serviranno ad efficientare le attività rotabili di tipo ro-ro (roll-on/roll-off), ovvero l'attracco dei traghetti che trasportano carichi su ruote come automobili, mezzi pesanti, vagoni, merce che non richiede l'ausilio di mezzi meccanici esterni per essere caricata. Interessano un'area nevralgica del porto, quasi tutta la calata di riva per una lunghezza di 184 metri, a ridosso dei piazzali dove opera la società Logiport. Coordinate dall'AdSP, l'intervento è suddiviso in due fasi per garantire il minor impatto possibile con le attività portuali: la prima interesserà 100 metri di banchina e dovrà essere completata entro ‪il 23 febbraio 2025‬; la seconda, di 84 metri, sarà completata entro ‪il 27 ottobre 2025‬. L'appalto rientra tra gli interventi affidati nell'ambito di un Accordo Quadro di opere infrastrutturali sottoscritto con il Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl di Roma, di cui la salernitana RCM Costruzioni è l'impresa esecutrice. L'importo complessivo delle opere è di 3,6 milioni di euro. Le altre tre opere che verranno avviate prossimamente riguardano la zona di Ponente, il Molo ‪3 Gennaio‬ e il Molo Manfredi. Tutti interventi che verranno comunicati man mano che verranno avviati. "Con l'ultimazione a ottobre del prolungamento del Molo Manfredi - commenta Annunziata - verrà dato un ulteriore impulso al traffico crocieristico e al turismo in generale grazie alla presenza di un maggior numero di navi da crociera in contemporanea"