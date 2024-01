Salerno, bando per la mensa scolastica: il Tar boccia i ricorsi

Il Tar di Salerno ha rigettato il ricorso presentato dalla società Cirfood contro il Comune di Salerno in merito all'aggiudicazione dell'appalto per la refezione scolastica, dell'importo di oltre sei milioni di euro, assegnato al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) composto da Vivenda S.p.a. e Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.

I ricorsi

Cirfood, nel suo ricorso, contestava l'aggiudicazione sostenendo che la percentuale di prodotti biologici, a km 0 e filiera corta indicata da altre imprese era inattuabile e che le dichiarazioni delle altre imprese erano fuorvianti o incomplete. La società chiedeva quindi l'annullamento dell'aggiudicazione e l'affidamento del servizio a loro stessi o, in alternativa, l'annullamento dell'intera procedura di gara. Il tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, sostenendo che i menu proposti nell'ambito della gara "avevano un ruolo meramente esemplificativo e non costituivano un vincolo per i concorrenti". "L’amministrazione - spiega nella sentenza il Tar - proprio nell’ambito dei chiarimenti, ha ribadito il carattere esemplificativo dei menù e precisato le modalità di calcolo delle percentuali, non sussistono neppure profili di indeterminatezza o illogicità nella formulazione della documentazione di gara e dei relativi chiarimenti". Inoltre, è stato chiarito che era possibile raggiungere la percentuale massima di offerta di prodotti biologici, a km 0 e filiera corta. Il Tar, nella stessa giornata, ha respinto il ricorso presentato da Althea, altra società che aveva contestato l'aggiudicazione dell'appalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Vivenda s.p.a. e Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. Althea, nello specifico, aveva sollevato dubbi sulla correttezza della valutazione delle offerte da parte del Comune di Salerno. La loro contestazione si concentrava sulla presunta mancanza di dettagli e precisione nelle offerte degli altri concorrenti, in particolare per quanto riguardava la fornitura di prodotti biologici e a km 0, essenziali in un servizio di refezione a impatto ambientale ridotto. Il tribunale, dopo aver esaminato il caso, ha concluso che non c'erano basi sufficienti per sostenere le affermazioni di Althea. I rilievi sollevati dalla società non erano tali da mettere in discussione la legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto infondato e quindi respinto.