Svaligiato bar a Salerno durante notte di Ferragosto, bottino di 10mila euro

Colpo in un bar a Salerno, nella notte di Ferragosto. Ad essere preso di mira il bar caffetteria "Free Time" in zona Paradiso, a Pastena. Ad agire sarebbero stati almeno in due. La coppia di ladri è entrata da una finestra, per poi portare via un bottino di 10mila euro circa, tra tabacchi e denaro contante

Le indagini

Sull'episodio indaga la Squadra Mobile dopo la denuncia dei proprietari, non nuovi a subire furti del genere. Al vaglio le telecamere di sorveglianza. Solo qualche giorno fa, la polizia aveva arrestato un uomo che aveva tentato di rapinare un'attività che vende kebab di fronte al porticciolo di Pastena, oltre ad aver consumato un colpo al Night and Day, bar a Mercatello. Gli inquirenti non escludono che ad agire sia stata una banda di professionisti. C'è ancora un ulteriore colpo oggetto d'indagine, quello alla sala slot in via Mobilio.