"Vengo nel bar e ti do una coltellata", minacciato barista di Salerno: a processo l'ex e la suocera

Due donne (madre e figlia) sono finite a processo per stalking. A sporgere denuncia un barista di 28 anni che, al termine della relazione con una 31enne di Pontecagnano Faiano, sarebbe stato minacciato sia da quest’ultima che dalla suocera.

Le accuse

Tra le frasi incriminate – riporta il quotidiano La Città – “Vengo nel bar e ti do una coltellata” pronunciata dalla 31enne contro il suo ex davanti alla sua nuova fidanzata. L’episodio si verificò lo scorso anno in un bar del quartiere Torrione a Salerno. Anche l’ormai ex suocera avrebbe più volte minacciato il ragazzo tramite i social inviandogli messaggi audio. Il Gip del tribunale di Salerno ha rinviato a giudizio le due donne. La prima udienza del processo si terrà a gennaio 2021.