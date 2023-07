Guida in stato di ebbrezza e violazioni al Codice della Strada: raffiche di multe e denunce

La Polizia di Stato ha disposto una campagna straordinaria di controlli lungo la viabilità nei luoghi di svago e di intrattenimento delle località turistiche salernitane. In particolare, cinque equipaggi della Polizia Stradale di Salerno, Eboli e Vallo della Lucania, insieme al personale medico dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura, nella notte di sabato 29 luglio, hanno effettuato uno specifico servizio per la prevenzione dei reati in materia di circolazione stradale, nella zona sud orientale di Salerno e nel comune di Battipaglia.

Il bilancio

Nel complesso, i risultati dell’operazione sono stati: 46 persone controllate; 42 veicoli controllati; 3 persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebrezza; 1 persona sanzionata amministrativamente per guida in stato di ebrezza: 12 infrazioni elevate ai sensi del Codice della Strada; 4 patenti di guida ritirate; 55 punti decurtati.I controlli serrati continueranno per tutta la stagione estiva.