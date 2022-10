Muore dopo il parto, la famiglia aveva chiesto un cesareo: indaga la Procura

Una famiglia di Scafati ha sporto denuncia per la morte del loro bimbo, nato senza vita il 25 agosto scorso, dopo il parto. Secondo quanto riferito agli inquirenti, la coppia aveva espresso volontà di un parto cesareo, per problemi che la loro prima figlia aveva avuto durante la nascita. La Procura di Salerno ha nominato tre consulenti per ricostruire quanto accaduto, partendo dall'analisi della cartella clinica del piccolo

La denuncia

La denuncia è stata sporta alla polizia subito dopo i fatti. La donna era alla 26esima settimana ed in procinto di partorire, si era recata con il marito in ospedale. Ai medici era stata espressa la volontà di un cesareo, ma dopo diverse ore uno dei medici spiegò al marito che il figlio era morto, in quanto troppo piccolo per un parto naturale. Alla polizia, la famiglia spiegò che l'ultima visita fatta presso il ginecologo di fiducia aveva rassicurato entrambi, per le buone condizioni del bambino. Ora l'indagine.Non ci sono indagati, al momento.