Beve birra e cicchetti, poi sviene all'esterno del locale: 16enne ricoverata al Ruggi

Una ragazzina di 16 anni è stata ricoverata al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dopo essere svenuta all’esterno di un locale del centro storico. Alla giovane – riporta Il Mattino – erano state somministrate bevande alcoliche vietate per legge ai minorenni. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio.

La denuncia

La madre, a seguito dell’accaduto, ha sporto denuncia in Questura. La figlia, che era in compagnia di amici tutti minorenni, avrebbe bevuto “birre e cicchetti” senza il rilascio dello scontrino fiscale. E, il titolare del locale, non le avrebbe chiesto neanche il documento di identità.