Black out a Salerno, dal centro alle periferie. Ilardi: "Intervenga la Prefettura"

Dopo la Costiera Amalfitana è Salerno a rimanere al buio. Questa sera, intorno alle 22.30, in molte zone della città (da Santa Teresa a Piazza della Concordia, a Piazza San Francesco, a Sala Abbagnano, in molte strade del centro ma anche di Torrione e Pastena e finanche ad Ogliara ecc..) è andata via improvvisamente l’energia elettrica. Al buio strade, locali, abitazioni. Il black out è durato diversi minuti, almeno nella zona del centro.

L'appello alla Prefettura

Su quanto accaduto interviene il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi: “La provincia di Salerno, nel periodo di maggiore afflusso turistico, è in ginocchio a causa di continui blackout elettrici: ieri in Costiera Amalfitana, oggi a Salerno, domani nella Valle dell’Irno. Intervenga immediatamente la Prefettura con un piano di emergenza”.