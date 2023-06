Salerno, black out in alcuni quartieri: disagi per residenti e commercianti

Pomeriggio di disagi, oggi, a Salerno, dove si è verificato un black out elettrico. Verso le ore 17 – ci segnalano alcuni lettori – l’energia elettrica è andata via in alcune strade di diversi quartieri: da Pastena a Torrione, dal quartiere Carmine a Fratte e in qualche arteria del quartiere Irno. La situazione è tornata alla normalità, comunque, dopo circa 10 minuti. Inevitabili ripercussioni per i residenti e i commercianti della zone coinvolte.