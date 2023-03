Errori nel bando, bloccati i lavori all'asilo "Premuda" a Salerno

Tutto fermo per l'inizio dei lavori di adeguamento funzionale per le attività socio-educative dell’asilo nido “Premuda”. Sono state bloccate – riporta La Città – le procedure messe in atto dall'amministrazione comunale di Salerno nonostante l'intervento fosse stato ormai affidato.

Il caso

Due i motivi: sarebbero state riscontrate alcune “incongruenze” nella documentazione tecnica allegata al bando e, soprattutto, il mancato adeguamento dei prezzi della gara d’appalto al tariffario regionale in vigore dallo scorso luglio. Insomma, per l'avvio del cantiere bisognerà aspettare ancora.