Maltempo, 7° Salerno Boat Show prorogato fino al 12 novembre

Prorogata fino a domenica 12 novembre l’apertura della settima edizione del Salerno Boat Show, in corso a Marina d’Arechi. Confermata, dunque, la formula consolidata con l’apertura al pubblico – a ingresso gratuito - anche nel weekend dell’11 e 12 novembre, mentre le giornate infrasettimanali saranno dedicate agli incontri su appuntamento. “La decisione” – ha sottolineato il presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi - è stata condivisa con gli espositori, che in questi giorni hanno registrato l’interesse da parte degli appassionati della nautica, nonostante il meteo non certo favorevole”.