Salerno, bonificata l'area verde di via Fratelli de Mattia: "Basta incuria"

In via Fratelli de Mattia (la strada parallela al lungomare Trieste nei pressi di piazza della Concordia), questa mattina, è stata effettuata un'ampia operazione di bonifica di tutta l'area da parte dell'Amministrazione comunale di Salerno. Sono state eliminate le erbacce, i rifiuti ed è stato piantato un filare di oleandri per rendere ancora più piacevole tutta la zona, in parte di proprietà privata, in parte pubblica.

La nota

Dal Comune fanno sapere che si tratta di "una, l'ennesima, azione di decoro urbano programmata in una strada che, data la vicinanza anche alla stazione ferroviaria e ai terminal dei bus, funge da biglietto da visita della città". "È necessario - sottolineano ancora una volta il sindaco e l'assessore all'ambiente - avere cura e rispetto della propria città. A nulla, altrimenti, valgono queste nostre iniziative che continuiamo a fare in maniera ordinaria ma che vengono, troppo spesso, annullate dall'incuria e dall'inciviltà di alcuni soggetti".

