Degrado in via La Gatta, partita la bonifica: soddisfatto Marchetti (Codacons)

Dopo la segnalazione del Codacons Campania, via La Gatta (ovvero la piazzetta alle spalle di via Gelsi Rossi di Salerno) è stata interamente bonificata. Solo qualche giorno fa, per mero caso, l’avvocato Matteo Marchetti scopriva il degrado in cui versava la piazzetta: a pochi metri dalla Cittadella Giudiziaria, in una delle arterie principali della nostra cittadina, giaceva un tesoretto di pattume. Una vera e propria discarica abusiva: materassi, sanitari, addirittura pneumatici e la carcassa di un motorino, oltre i rovi.

Il commento

Questa mattina vigili ed operai erano e sono al lavoro per bonificare tutta l’area. Grande soddisfazione ed orgoglio esprime l’avvocato Marchetti: “Bene il Comune, che ha prestato attenzione alle nostre richieste ed è intervenuto in tempi rapidi, ma nello stesso tempo non è possibile denunciare per ottenere risultati. Questa situazione dimostra che quando i cittadini si fanno sentire, la politica deve rispondere, perché è essa al servizio dei cittadini e non viceversa”. Viste le grandissime richieste in seguito agli ottimi risultati raggiunti, testimoniati da grandi interventi, memori del nostro motto abbiamo costituito all’interno del Codacons con nostre risorse un ufficio dedicato anche per gli atti antecedenti alle denunce e soprattutto susseguenti, a cui tutti i cittadini potranno accedere per chiedere il nostro intervento, inviare documentazione fotografica e quant’altro riterranno opportuno, all’indirizzo mail dedicato: info@codaconscampania.it e da cui riceveranno certa risposta.