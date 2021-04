Salerno, bulli in una scuola di Torrione: quattro maestre rischiano il processo

Bullismo in una scuola di Torrione, la Procura di Salerno chiede il processo per cinque persone e l'assoluzione per il dirigente scolastico. Sono queste le richieste registrate ieri, in udienza preliminare, per una vicenda che vede quattro maestre sotto indagine, insieme al padre di uno dei due bulli protagonisti della vicenda. Le vittime sono tre ragazzini

La storia

Le accuse sono di maltrattamenti mediante condotte omissive a carico di dirigente e docenti in base a quanto disciplinato dall'articolo 40 del codice penale. L'accusa per il padre di uno dei bulli è invece di lesioni aggravate, perchè non avrebbe impedito al figlio di compiere atti di violenza ai danni dei compagni di classe. I fatti risalgono all'anno scolastico 2017-2018. I tre minorenni, di una quinta classe del plesso del quartiere Torrione, sarebbero finiti nel mirino di due compagni. Stando all'ipotesi d'accusa, la dirigente pur essendo stata informata di atti di bullismo, non avrebbe adottato provvedimenti. Stesse accuse vengono contestate alle maestre. Alcune di loro avrebbero minimizzato gli episodi, una volta sentite in Procura. Negli atti si parla di aggressioni in classe, ma anche di pizzichi, ginocchiate, spintoni e calci, oltre a minacce. I due bulletti rubavano la merenda ai loro compagni, gli rompevano gli astucci per la scuola, li distraevano dalle lezioni, etc. Sarà ora il gip a decidere se fissare o meno il processo per tutti i coinvolti.