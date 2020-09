Terrore a Salerno, cade il pino secolare nella caserma dei vigili urbani

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, a Salerno, dove il pino secolare che si trova dinanzi alla sede del comando dei vigili urbani è improvvisamente caduto a causa del maltempo.

La denuncia

Panico tra gli agenti che erano in servizio all’interno degli uffici di via Dei Carrari. Per fortuna non risultano feriti. Intanto scoppia la polemica: “Ci poteva scappare il morto” denuncia il segretario provinciale della Csa Angelo Rispoli: “La messa in sicurezza e l’adeguamento della Polizia Municipale è ormai inevitabile e urgente”.

Gli allagamenti

Fiumi d’acqua si stanno riversando nelle frazioni collinari del capoluogo, da Giovi ad Ogliara fino a Matierno. Chiusi anche i sottopassi, in particolare quelli di via San Leonardo, di Pastena e Mercatello.

