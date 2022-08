Maltempo a Salerno, grosso albero cade nel giardino di un'abitazione

I vigili del fuoco sono intervenuti, nel tardo pomeriggio di oggi, in via Ostaglio, nel quartiere Fuorni, per rimuovere un grosso albero caduto nel giardino di un’abitazione.

L'intervento

Sembra che il fusto, di grosse dimensioni, sia precipitato a causa delle violente raffiche di vento verificatisi la scorsa notte in tutto il capoluogo. Fortunatamente non risultano feriti.