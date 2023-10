Salerno, calcinacci cadono sui tavoli di un bar: spaventati i clienti

Momenti di tensione, questa sera, a Salerno, dove - come riportano le foto di Gerardo Scafuro - alcuni calcinacci sono caduti dalla facciata di un palazzo di via Porto, finendo sui tavoli di un bar e sul marciapiede. Grande spavento tra i clienti che, in quel momento, si trovavano tra il bar e una pizzeria. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Traffico in tilt

Intanto, sempre in zona Molo Manfredi, si sono registrate lunghe file di auto per l’accesso al grande parcheggio di Piazza della Libertà. In tanti, dunque, hanno deciso di trascorrere il sabato sera in città. (Foto di Antonio Capuano)