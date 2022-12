Capodanno con i Negramaro a Salerno: stanziati 400 mila euro

Ammonta a 400mila euro l’investimento che l’amministrazione comunale – con il supporto della Regione Campania – ha stanziato per il Capodanno in piazza Amendola a Salerno. Lo spettacolo in attesa della mezzanotte vedrà protagonista la band salentina dei Negramaro. A condurre la serata sarà la conduttrice di Linea Verde Explora Daria Luppino.

Le cifre

Nella delibera approvata da Palazzo di Città, il cachet per gli artisti e l’organizzazione è stata stanziata una spesa di 350 mila euro, mentre per lo spettacolo pirotecnico e altre spese ulteriori 50 mila euro. Inserita anche una clausola assicurativa tra i 15 e i 20 mila euro in caso di annullamento del concerto per allerta meteo.