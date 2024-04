Di Giacomo (Spp), istituzioni assenti dai problemi delle carceri

Aldo Di Giacomo, segretario del Sindacato di polizia penitenziaria, nel settimo giorno dello sciopero della fame e nella settima tappa (a Secondigliano-Napoli) del tour tra le carceri italiane, rilancia l'allarme sulla situazione del sistema penitenziario. "Mentre le istituzioni e la politica continuano a dimostrarsi assenti e sempre più lontani dalle problematiche delle carceri - afferma il segretario del sindacato di polizia penitenziaria - si ripetono le aggressioni al personale (altri 6 agenti di cui due a Civitavecchia oltre ad un medico ad Avellino, nelle ultime 48 ore), i tentativi di rivolte (a Cuneo) e di introdurre telefonini con droni (a Foggia)".

L'allarme

Di Giacomo aggiunge: "dall'imminente visita in Italia del comitato per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, da noi sollecitato, che insieme al sovraffollamento delle nostre carceri, si occupi del sottodimensionamento degli organici e delle condizioni di lavoro del personale sempre più difficili specie per le aggressioni agli agenti (1.800 circa nel 2023, circa 40 a settimana in questi primi tre mesi del 2024). La mobilitazione prosegue per tutelare i servitori dello Stato abbandonati a sé stessi che rischiano ogni giorno l'incolumità fisica e di essere oggetto di indagini perché le continue promesse di rivedere il reato di tortura restano tali. Obiettivo centrale della mobilitazione - afferma Di Giacomo - è ridare dignità al Corpo e alle condizioni di detenzione. Ci rivolgiamo al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - che è rimasto l'unico rappresentante istituzionale a richiamare il compito delle istituzioni perché si occupino prioritariamente di sovraffollamento carcerario e di carenze di organico - per un nuovo autorevole intervento". Domani tappa del tour in mattinata davanti al carcere di Salerno.