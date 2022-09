Donna scippata al Carmine, giovane la spinge a terra e le strappa la borsa

Donna scippata in strada, a Salerno. L'episodio è avvenuto giorni fa, nel rione Carmine, in mattinata. Un uomo - secondo le ricostruzioni - ha colpito una donna, che era reduce da alcune compere e diretta verso casa.

Il fatto

In via Salvatore Calenda è stata avvicinata da un giovane, che l'ha prima strattonata facendola finire a terra, per poi strapparle via la borsa. La vittima è stata soccorsa dal servizio 118 della Misericordia, in ragione di alcune escoriazioni riportate. Sul posto sono poi giunti gli agenti della polizia, che hanno raccolto la denuncia della donna per avviare poi le indagini. Non è il primo episodio del genere che si registra a Salerno nelle ultime settimane.