Addio "Carminuccio", la scomparsa del celebre pizzaiolo di Mariconda

"Esprimo alla famiglia Donadio il cordoglio della nostra comunità per la scomparsa del carissimo Carmine. Un lavoratore instancabile, un artigiano della pizza, un maestro di sapori. La sua "Carminuccio" era un capolavoro di gusto ed amore, una pizza prediletta ed apprezzata da tutti". Lo ha scritto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, per la scomparsa del celebre pizzaiolo di Mariconda, molto noto in città così come nel suo quartiere, famoso anche per aver creato la pizza che riportava li suo nome. Molti altri pizzaioli avevano scelto lo stesso nome per la pizza da lui ideata.