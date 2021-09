Prelevano contanti con carte di credito rubate: denunciati due ragazzi a Salerno

Nella giornata di venerdì è giunta la telefonata di cittadino alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Salerno. L’uomo ha segnalato due ragazzi in auto di fronte alla filiale del “Banco di Napoli” di Via Michelangelo Testa, i quali si stavano muovendo con sospetto. In particolare, i due scendevano dall’auto per recarsi all’atm, rientrandovi a fine prelievo e ripetendo nuovamente l’operazione dopo cinque minuti.

Il blitz

E così una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta immediatamente sul posto, bloccando i due giovani, i quali sono stati identificati e bloccati. Si tratta di P.G.O.W. 28enne di Melito di Napoli e di S.E. 20enne partenopeo, già noto alle Forze di Polizia. La perquisizione dei due e della vettura ha consentito di rinvenire 54 carte bancomat e di credito, due telefoni cellulari e 650 euro, frutto di indebiti prelevamenti, tutto sottoposto a sequestro.I due sono stati denunciati per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito/bancomat (articoli 648 e 493 ter del codice penale).

L'avviso

L’occasione richiama l’attenzione di tutti su due aspetti fondamentali: il primo riguarda la sicurezza delle operazioni con carte e conti correnti, per cui è necessaria la massima prudenza, specialmente nel contattare il proprio istituto di credito in caso di ricezione di mail/sms o altre comunicazioni che richiedano dati personali o codici autorizzativi/pin. Il secondo relativo alle segnalazioni del privato cittadino, importantissime e preziose, una semplice telefonata ha evitato danni economici potenzialmente ingenti a ben 54 persone. Le indagini continuano per ricostruire la provenienza delle carte ed i meccanismi utilizzati per carpire i codici di utilizzo.