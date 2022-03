"Casa Antigone", una struttura per aiutare le donne: il progetto presentato al Comune

"Casa Antigone" a supporto delle donne vittime di violenza. E' stato presentato questa mattina, al Comune di Salerno, una delle strutture di accoglienza dell'ambio S05

Abbiamo presentato questa mattina la struttura rifugio "Casa Antigone" per donne vittime di violenza. Mai come in questo momento sono fondamentali atti concreti come questo. Dopo il femminicidio della giovane Anna, dobbiamo ribadire con forza che nessuna donna, vittima di violenza, è lasciata sola. Casa Antigone, realizzata dal Comune di Salerno - Ambito Territoriale Sociale S05, è una delle 3 strutture di accoglienza sul territorio campano finanziate dalla Regione Campania. Si tratta di una struttura residenziale che ospita donne maggiorenni, sole o con figli e figlie fino a 6 anni di età, vittime di violenza di genere, violenza domestica, maltrattamento e stalking.