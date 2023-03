Salerno, al via l'installazione dei cestini per le deiezioni canine

Prenderà il via giovedì 16 marzo l'installazione dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine sul territorio cittadino. Il primo sarà posizionato in via Madonna di Fatima, tra Villa Carrara e l’edificio di culto.

L'iniziativa

Sul posto, alle ore 9.30, saranno presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore all'ambiente Massimiliano Natella e l'amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet. I cestini per le deiezioni canine saranno installati nelle strade dove maggiormente si sono concentrati gli interventi di rimozione nei mesi addietro e andranno ad integrare la dotazione degli attuali cestini stradali che già assolvono anche a questa funzione.