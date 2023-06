Avvistato uno squalo tra il porto di Salerno e Cetara: ecco il video

Tensione a Salerno, dove uno squalo è stato avvistato da alcuni diportisti all’interno del porto commerciale. Il video - che pubblichiamo in basso - sta facendo in queste ore il giro dei social suscitando preoccupazione tra bagnanti e turisti. Potrebbe trattarsi di una verdesca di grosse dimensioni (il cosiddetto squalo azzurro), ma non vi sono conferme in merito. L’esemplare è stato intravisto anche a largo di Cetara. Chiunque (diportisti, pescatori, bagnanti ecc..) dovesse avvistarlo deve contattare la Guardia Costiera o la Capitaneria di Porto.

