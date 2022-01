Chiuso il campo di calcio “Settembrino”a Fratte: Celano (Fi) chiede spiegazioni al sindaco

Il campo di calcio “Settembrino” di Fratte è chiuso ormai da giorni. A denunciarlo è il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano che, oggi, ha inviato una lettera al sindaco Vincenzo Napoli, al direttore delle strutture comunali Luigi Mastandrea e al responsabile degli impianti sportivi “Settembrino” Mattea Renna per avere chiarimenti.

L’appello

Celano sottolinea che, in questo modo, “resta ferma un’attività fondamentale per i ragazzi, impediti ad allenarsi, per motivi che ad oggi appaiono sconosciuti”.Di qui la richiesta conoscere le motivazioni “per cui si interrompe la fruizione di impiantisportivi, in una città in cui vi è carenza evidente di spazi socio-ricreativi per i giovani e di attrezzature per lo sport”.