Sciopero nazionale dei sindacati: chiudono i centri raccolta rifiuti a Salerno

Sciopero e disagi per la raccolta rifiuti in città. La società Salerno Pulita fa sapere che, a causa della proclamazione di uno sciopero nazionale indetto da Cgil, Cisl e Uil, i centri di raccolta “Fratte” e “Arechi” resteranno chiusi al pubblico lunedì 8 novembre 2021.

I dati

Sono stati 30.587 gli ingressi degli utenti ai centri di raccolta Fratte e Arechi dal primo gennaio al 30 settembre 2021, di cui circa la metà (13.712) sono utenti che nei primi nove mesi dell’anno hanno varcato i cancelli dei centri di raccolta una sola volta. Un dato molto incoraggiante, che testimonia come i salernitani abbiano utilizzato i centri di raccolta gestiti da Salerno Pulita per inviare al riciclo le materie prime degli oggetti di cui si disfano. Tra i due centri di raccolta è l’Arechi quello che ha fatto registrare il maggior numero totale di utenti serviti: ben 19.602 contro i 10.985 di Fratte. In pratica la media è di 2.116 accessi mensili all’Arechi e di 1.227 a Fratte.