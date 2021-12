Salerno, centro vaccinale chiude durante le festività

Centro vaccinale chiude per le festività natalizie e non solo. Con un cartello affisso su una saracinesca, è stato viene comunicato agli utenti che il punto vaccinale allestito presso il Teatro Augusteo, in pieno centro a Salerno, sarà chiuso il 24, 25, 26 e 31 dicembre 2021 e il 1 e 2 gennaio 2022.

Il caso

Tale scelta sta suscitando qualche perplessità in quanti stanno leggendo in queste ore l’avviso, poichè proprio nel momento in cui i contagi stanno aumentando si decide di chiudere un importante centro vaccinale del capoluogo.