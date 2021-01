Gasolio sul Corso a Salerno, tratto interdetto ai pedoni: intervengono i vigili

Curiosità, questa mattina, a Salerno dove una parte del tratto di Corso Vittorio Emanuele, tra Piazza Vittorio Veneto e via Santi Martiri Salernitani, è stata interdetta all’accesso dei pedoni per la presenza di gasolio. A perderlo, probabilmente, un'automobile oppure un furgone durante lo scarico della merce in qualche attività commerciale.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili urbani che hanno delimitato con del nastro adesivo la zona in attesa che gli addetti intervengano per bonificare l’area in questione.