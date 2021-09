Salerno, chiude la storica paninoteca di "Enzo le Comiche" di via Arce

Era la tappa fissa per gli amanti dello street food, settore in cui era stato tra i primi pionieri

Dopo il Vicolo della Neve la Salerno storica perde un altro punto di riferimento. A pochi metri dall’acquedotto mediavale, appena fuori dalla confusione serale del centro cittadino, una vetrina con “un dito medio” che lasciava presagire il tipo di benvenuto che si riceveva una volta entrati.

La chiusura

Ha chiuso definitivamente i battenti, infatti, la paninoteca “Enzo Le Comiche” situata in via Arce, che per oltre 30 anni ha rappresentato una vera istituzione nella movida salernitana. La decisione è stata presa dal titolare Vincenzo Romeo, detto appunto “Le Comiche”, dopo il lungo stop imposta dall’emergenza sanitaria di Covid-19. Era la tappa fissa per gli amanti dello street food, settore in cui era stato tra i primi pionieri. La notizia della chiusura sta facendo il giro dei social network raccogliendo la testimonianza e il rammarico di numerosissimi storici frequentatori.