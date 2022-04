Lavori sulla Tangenziale di Salerno: scatta la chiusura dalle 22 alle sei di domani

Disagi in vista per gli automobilisti salernitani. Per completare i lavori relativi all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione (già eseguiti) sarà necessario, durante questa notte, sospendere la viabilità lungo la Tangenziale di Salerno (SS18).

L'avviso

In particolare, tra le 22 di questa sera (mercoledì 27 aprile) e le ore 6 di domattina (giovedì 28 aprile) sarà attiva l’interdizione dell’asse principale della Tangenziale – esclusivamente per la direzione sud – tra gli svincoli di Aversana (km 64,300) e Pontecagnano (km 66,150); contemporaneamente sarà attiva la chiusura della rampa di ingresso dello svincolo di Zona Industriale in direzione di Fratte (nord). Durante l’interdizione la circolazione verrà deviata con indicazioni in loco.