Salerno, "Città della salute": mercoledì 29 settembre tavola rotonda con il ministro Speranza nell'hotel "Polo nautico"

Salerno, "Città della Salute". Ci sarà anche il ministro Roberto Speranza , collegato in videoconferenza, alla tavola rotonda in programma mercoledì 29 settembre (a partire dalle ore 17,45), negli spazi dell'Hotel "Polo Nautico" sul Lungomare Cristoforo Colombo, dove si discuterà del "binomio 'medico/biologo' al servizio del cittadino. Presente, per l'occasione, il presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, Vincenzo D'Anna. L'incontro sarà introdotto dal dott. Vincenzo Cosimato (biologo, consigliere nazionale dell'ONB) e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del dott. Basilio Malamisura (pediatra-gastroenterologo), della dott.ssa Annalisa Giordano (biologa nutrizionista, sub-commissario e responsabile del Gruppo di Studio Nutrizione dell'Ordine dei Biologi Campania e Molise), della sig.ra Adriana Muoio (Servizio Sanitario Nazionale), della prof.ssa Elisabetta Barone e del deputato Federico Conte. Per partecipare è obbligatoria l'esibizione del "Green-pass".