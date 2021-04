Controlli antidroga dei carabinieri: arrestato un 39enne a Salerno

L’uomo è stato trovato in possesso di 1,35 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 400 euro in contanti

Continua i controlli antidroga nella città di Salerno. La scorsa notte, i militari del Nor hanno arrestato un pregiudicato di 39 anni, G.A le sue iniziali, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacente.

Il blitz

L’uomo è stato trovato in possesso di 1,35 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 400 euro in contanti. Per lui, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati disposti gli arresti domiciliari presso la sua abitazione.