Passeggiava con 10 involucri di crack negli slip: arrestato 18enne a Salerno

Gli agenti della sezione "Falchi" lo hanno bloccato mentre giungeva in via Lucio Petrone, nel quartiere di Torrione. La stessa sostanza stupefacente presente anche nella sua abitazione

Un 18enne salernitano è stato arrestato, ieri sera, nel quartiere di Torrione a Salerno per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti della sezione “Falchi”, intorno alle 20, di ieri hanno notato il giovane giungere in prossimità di via Lucio Petrone, dove lo hanno prontamente bloccato. E così, nel corso della perquisizione, lo hanno trovato in possesso, abilmente nascosti negli slip, 10 involucri termosaldati contenenti cocaina - crack.

La perquisizione

Subito dopo hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione dove, nell’armadio della stanza da letto, hanno rinvenuti altri 29 involucri della stessa fattura e contenenti la stessa sostanza ed un bilancino elettronico. L’Autorità Giudiziaria, successivamente, ha sottoposto il giovane agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.