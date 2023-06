Coltellata alla fidanzatina in pizzeria, durante litigio: giovane di Salerno nei guai

Un ragazzo di 16 anni è indagato per lesioni aggravate dalla procura dei minori di Salerno. Un anno fa, in una pizzeria a Salerno, ferì la ex fidanzata, anch'ella minorenne, con un coltello, durante una discussione scoppiata per motivi di gelosia

L'indagine

La difesa valuta la messa alla prova per il giovane, nella prossima udienza dinanzi al tribunale. La giovane ne ebbe per 25 giorni di prognosi, in ragione delle ferite riportate. Durante l'interrogatorio il ragazzo spiegò di non voler colpire la ex, durante quel litigio.