Diritto alla cura, tanta la partecipazione per l'evento solidale in via Velia

Tante persone a supporto per chi soffre di malattie psichiche e sensoriali e oggi non può curarsi come dovrebbe. A Salerno in via Velia, lo scorso weekend si è assistito ad un “evento solidale”, un passaparola emozionante, un confronto a cuore aperto, si sono raccolte testimonianze oltre che tante firme.

L'iniziativa

Come spiega in una nota il Comitato "Diritto alla Cura", "i cittadini hanno fame di servizi, di informazioni, di supporto, di progettualità per gestire al meglio, in tutti gli ambienti di vita, le patologie invalidanti che colpiscono sé stessi, figli, parenti, amici, sconosciuti. La disparità di approccio sanitario e sociosanitario tra le province, i comuni, confonde, discrimina, destabilizza pazienti e famiglie. Solo una Legge di iniziativa popolare può sancire il Diritto alle Cure riabilitative per i malati gravi e gravissimi, tutelando trattamenti, continuità e progettualità per porre la Regione Campania all’avanguardia in Italia nella difesa dei più deboli".

I prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti a Salerno, Via velia, angolo Corso Garibaldi sono:

Sabato 8 Ottobre dalle 18:00 alle 21:00

Domenica 9 Ottobre dalle 10:00 alle 13:00

Sabato 15 Ottobre dalle 18:00 alle 21.00

Domenica 16 Ottobre dalle 10:00 alle 13:00

Si può consulare il sito www.dirittoallacura.it per tutte le info, scoprendo il “Punto firma” nelle altre città.