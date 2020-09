Inchiesta "Ground Zero", corruzione in commissione tributaria: archiviata posizione di un avvocato

Inchiesta per corruzione alla commissione tributaria a Salerno, la posizione dell'avvocato Francesco Maiorino è stata archiviata dalla Procura di Salerno, che non ha ravvisato elementi tali da chiedere un processo. Nell'ipotesi iniziale, l'idea che il legale avesse preso parte a quel presunto "sistema" concentrato su sentenze pilotate. Già il gip, in fase preliminare, aveva rigettato la richiesta del carcere per il nocerino.

L'indagine

Secondo le accuse, poi ridimensionate, l'avvocato fu accostato ad un presunto accordo corruttivo tra lo stesso, che difendeva una società che avrebbe consegnato, tramite un suo referente e un commercialista, 40mila euro ai due segretari amministrativi della commissione tributaria regionale di Salerno,. Una parte di questi soldi, circa 22.000 euro, sarebbero poi andati ad un ex giudice tributario, affinché arrivasse a influenzare la pratica in capo all’azienda di Nocera Inferiore che vantava un debito con l’erario di circa 1,2 milioni di euro. Il ricorso fu iscritto al ruolo di un altro magistrato, po si concluse ad aprile dello scorso anno con esisti sfavorevole per il contribuente. Almeno all'inizio, per la procura, l'avvocato nocerino non poteva non sapere di quel presunto accordo. In seguito, con il prosieguo dell'indagine e un interrogatorio dello stesso Maiorino, le accuse per lui sono poi state ridimensionate, fino alla richiesta di archiviazione ora accolta dal gip. L'uomo era difeso dal legale Gerardo Striano. Sullo sfondo l’inchiesta “Ground Zero”, divisa in più faldoni. Una prima parte dell'indagine ha già portato a dieci condanne.