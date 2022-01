Coperte sequestrate a clochard, la smentita del Comune: "Non è vero, da sempre vicini ai più bisognosi"

Il Comune di Salerno smentisce il sequestro di coperte e di beni di necessità ad un clochard denunciato come denunciato, oggi, sui social da un'associazione di volontariato.

La versione dei vigili

Secondo quanto comunica l'ufficio stampa del Municipio, "le due agenti del Comando di Polizia Municipale di Salerno, questa mattina, nel corso del loro quotidiano pattugliamento – scrivono dal Comune – e allertate anche da alcuni commercianti del quartiere, si sono avvicinate al ragazzo sul Corso Vittorio Emanuele chiedendogli, a seguito di un normale controllo, di fornire le generalità e liberare la strada dai tanti pacchi e cartoni che la invadevano in più punti. Il giovane, dopo aver raccolto i materassini e le coperte in alcuni bustoni, si è dileguato velocemente. Le vigilesse, a quel punto, hanno spostato tutta la roba nei pressi del comando in piazza Vittorio Veneto in attesa dell’arrivo degli operatori di Salerno Pulita".

La precisazione: