Domenica di controlli a Salerno, fermate persone sul lungomare: danni a Santa Teresa

Domenica di controlli sul lungomare di Salerno. Questa mattina, gli agenti della Polizia Municipale hanno presidiato il Lungomare Trieste, aperto ai pedoni, dove hanno fermato alcune persone per verificare la loro residenza. Pochissima l’affluenza soprattutto per via del maltempo.

I danni

La spiaggia di Santa Teresa, con il chiosco chiuso, sta continuando a subire danni a causa delle violenti mareggiate di questi giorni. Particolarmente danneggiate – come mostrano le foto che pubblichiamo in basso – le gradinate in legno.