Non ha il biglietto e aggredisce i controllori sul bus

Questo pomeriggio, su un autobus di Sita Sud, si è verificato un episodio, l’ultimo di una lunga serie che i sindacati da tempo denunciano. Due controllori, verificatrici, impegnate nel controllo dei titoli di viaggio sulla tratta Salerno-Napoli, sono state aggredite da un extracomunitario alla sola richiesta di esibire il biglietto.

L'episodio

"Grazie alla loro professionalità, è stato possibile evitare il peggio“. Lo denunciano il segretario generale della Filt Campania, Carlo Finozzi, e il segretario generale di Salerno, Gerardo Arpino. “Questo episodio si aggiunge a una serie di aggressioni che hanno visto come vittime il personale delle aziende di trasporto pubblico locale. Pertanto, esprimendo piena solidarietà alle due lavoratrici vittime di tale episodio, chiediamo l’immediata convocazione di un tavolo congiunto con tutti gli attori istituzionali coinvolti, al fine di trovare soluzioni idonee per ripristinare condizioni di sicurezza adeguate. La sicurezza non può essere vista come un costo, ma come una risorsa su cui investire.”