Salerno, due controllori della Sita aggrediti da straniero con bottiglie e sassi

Si è fatta luce sull’episodio di violenza che si è verificato, oggi, in via Vinciprova a Salerno. Questa mattina due controllori della Sita sono stati aggrediti da un passante senza fissa dimora che, senza motivo, ha lanciato sassi e bottiglie verso di loro rompendo anche la porta di un autobus.

La solidarietà

In una nota, i segretari della Filt Cgil Arpino e della Uiltrasporti D’Amato spiegano: “A loro va tutta la nostra solidarietà. Naturalmente tutto ciò genera un clima di paura e tensione tra i lavoratori in virtù anche del costante aumento di tali episodi soprattutto nelle ore serali e alle prime ore mattutine, pertanto si ritiene necessario un urgente incontro per ricercare soluzioni utili a tutelare l’incolumità di tutti i lavoratori interessati. La sicurezza è una priorità, deve essere garantita e considerata come un’assoluta necessità e non come un costo”.