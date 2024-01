Salerno piange Liliana Piscopo: il ricordo dei colleghi e della Curia

Nella giornata di ieri è venuta improvvisamente a mancare Liliana Piscopo, 35 anni, la quale dall’inizio del progetto “Salerno Sacra” era collaboratrice della “Salerno Opera Impresa Sociale Srl”, impegnata nell’accoglienza e valorizzazione culturale dei siti del Museo Diocesano, della Cattedrale e della Chiesa di San Giorgio.

“La vogliamo ricordare con il suo sorriso sempre dolce e cordiale, così come mai sono venuti a mancare presenza e disponibilità, verso i colleghi e verso quanti la hanno conosciuta.

Per questo, desideriamo esprimerle un sincero grazie insieme alle più sentite condoglianze per i familiari a nome di tutti i colleghi, gli amministratori della Salerno Opera, la Fondazione Alfano I e S.E. Mons. Bellandi, i dipendenti ed i parroci del Duomo e della Chiesa di san Giorgio, del Museo Diocesano e dell’Archivio Diocesano”.