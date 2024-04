Salerno Corre: boom di presenze in città, Cammarota all'attacco per i disagi al traffico

Folta partecipazione per la 9° edizione della gara nazionale con percorso omologato sotto l’egida della Fidal e per il quarto Fitwalking Day nonchè per la quarta tappa del Campionato Nazionale Referee Run AIA, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Salerno”