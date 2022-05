Tutto pronto per “Salerno Corre”, chiudono le strade: ecco il dispositivo di traffico

In vista della VII edizione della manifestazione podistica “Salerno Corre”, in programma domenica 15 maggio, il Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni del Comune di Salerno ha disposto il dispositivo di traffico che prevede diversi provvedimenti che riguardano entrambi i lati di alcune strade coinvolte.

I divieti

Largo Antonio Santelmo (tratto compreso tra via Posidonia e Via R.Fatigati), Traversa Giuseppe Olivieri (lato sinistro del senso di marcia), Piazza della Libertà (golfo di fermata tra Via F.De Vita e Via B.Garofalo), Traversa Mario Marino: è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, dalle ore 6 del 15 maggio e fino al termine della manifestazione; dalle 8 e fino al termine della manifestazione è istituito il transito a senso unico di circolazione con direzione di marcia mare-monti.

Dalle ore 8 verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli su: Lungomare Trieste (altezza traversa Marino), Piazza della Concordia, Lungomare Tafuri, Lungomare Marconi, Lungomare Colombo (fino all’intersezione con Traversa Giuseppe Olivieri compresa), Via Trento, Via Posidonia (fino a Piazza Santelmo compresa), Via Mantenga. Agli autobus e agli autocarri superiori a 35 quintali giunti alla rotatoria Arbostella è vietato il transito in via Parmenide e, una volta giunti alla rotatoria Novotel, non potranno transitare in via Generale Clark.