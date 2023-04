"Salerno corre … e i turisti restano a piedi": Ilardi (Federalberghi) chiede la modifica dei percorsi della gara

"Salerno corre … e i turisti restano a piedi". A sollevare la problematica è il presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi, che si fa portavoce di ciò che si sta verificando nelle strutture alberghiere della città dove, in tanti, starebbero annullando le prenotazioni per via della gara podistica "Salerno corre" - in programma domenica 16 aprile 2023 - che porterà alla chiusura di diverse strade del capoluogo provocando inevitabili disagi alla circolazione anche per i turisti.

Le critiche

L'imprenditore alberghiero entra nel merito della problematica: "Ancora una volta, una manifestazione pedonale blocca i turisti in visita in città: centinaia di persone che devono raggiungere stazioni, aeroporti, porti non potranno muoversi, durante lo svolgimento del curcuito, dalle strutture ricettive nè con mezzi propri nè con mezzi pubblici. Proprio per queste limitazioni al traffico, in queste ore numerosi turisti stanno annullando le prenotazioni a Salerno nel week-end. Crediamo sia venuto il momento di modificare radicalmente i percorsi di queste manifestazioni che danneggiano profondamente il turismo e mortificano l’accoglienza in città. Chiediamo, inoltre, che gli organizzatori di queste iniziative si facciano carico della realizzazione di sistemi e procedure che consentano, sempre e comunque, l’ordinaria circolazione dei visitatori in città" conclude Ilardi.