"No alla scuola dei padroni" giovani comunisti e studenti in corteo a Salerno

In poco più di due settimane si sono registrati ben due morti sul lavoro di studenti in stage: prima Lorenzo Parelli, schiacciato da una gru mentre lavorava in stage, poi Giuseppe Lenoci, morto in un incidente stradale con un mezzo aziendale. Per questo, oggi, il Fronte della gioventù comunista è sceso in piazza a Salerno con un corteo che ha attraverso Corso Vittorio Emanuele. Presenti anche diversi studenti con un unico grido: “No alla scuola dei padroni!”.

La protesta

Le rivendicazioni dei partecipanti sono chiare: “Vogliamo che questo sistema scolastico abbia fine, vogliamo che Governo e padroni paghino per le morti in alternanza scuola-lavoro che hanno causato e per la repressione scatenata contro le manifestazioni del 28 gennaio, vogliamo un'istruzione sicura, garantita, e di qualità”. La loro battaglia, comunque, è destinata a continuare: “Il cambiamento è possibile e oggi, ritrovandoci per strada a centinaia, lo abbiamo dimostrato. Uniti, organizzati, lottiamo e continueremo a lottare finchè non avremo vinto. Questo è solo l'inizio”.