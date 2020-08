Nuovo positivo al Covid-19 al Carmine: è una dipendente di un'azienda di ortofrutta

Nuovo caso di Coronavirus a Salerno. Si tratta di una donna, dipendente dell’azienda di ortofrutta a Battipaglia nella quale, solo pochi giorni fa, erano risultati già positivi al Covid-19 una prima dipendente, insieme al figlio di due anni. La notizia è stata comunicata dall’Asl di Salerno, la quale ha spiegato che la donna, che risiede nella zona Carmine di Salerno, si trovava già in osservazione. Ricostruita la catena dei contatti, si attende l’esito ora dei nuovi tamponi per le persone venute a contatto con essa, oltre che per i familiari.

