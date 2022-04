Morte per sospetto Covid, famiglia chiede inchiesta dopo decesso di un 60enne

Sarebbe morto dopo aver contratto il Covid un 60enne di Ravello, deceduto lo scorso 25 aprile nell'ospedale di Salerno presso cui era ricoverato. La salma e' ancora ferma all'interno di una cella frigorifera dell'obitorio del nosocomio in attesa che il magistrato valuti le richieste dell'avvocato Adriano Bellacosa, a tutela degli interessi della vedova e dei due figli che chiedono di conoscere le cause della morte dell'uomo.

La storia

Dalla fine dello scorso anno l'uomo aveva scoperto di essere affetto da una malattia degenerativa. In ospedale stava affrontando un percorso terapeutico che stava portando a lenti miglioramenti. Ma la scorsa settimana il quadro clinico sarebbe precipitato a causa del virus contratto all'interno della struttura in cui era entrato, l'ultima volta, agli inizi dello scorso mese di marzo. Il sospetto dei parenti è che vi sia stata leggerezza nella cura di un paziente con difese immunitarie basse. "Al momento è presto per sbilanciarsi - dice Bellacosa all'AGI - l'auspicio è che il magistrato voglia approfondire la vicenda". Il legale ha chiesto di verificare se siano stati seguiti tutti i protocolli del caso da parte del personale sanitario.